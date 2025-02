Empresarios y economistas discreparon de la decisión de los diputados de la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea Nacional, de no incluir el aumento de la edad de jubilación en el proyecto de Ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

“Los diputados han decidido no entrar en esa materia porque genera conflictos. Y lo han dejado para que no sean 9 quienes lo validen o no, sino que los discutan la mayoría de la Asamblea, donde hay 71 diputados”.