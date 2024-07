Dirigentes del Suntracs se reúnen con la ministra de Trabajo Jackeline Muñoz

La mañana de este jueves, 4 de julio, dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) sostuvieron una reunión, a puertas cerradas, con la ministra de trabajo Jackeline Muñoz para tratar el tema de las cuentas bancarias cerradas en noviembre de 2023.

“Es un sector que tenemos que honrar y valorar, nosotros no decidimos si se le abren o no las cuentas, no soy el ente que intercede, soy el ente que los escucha y que busca la manera de conciliar y ver los temas para apoyarlos”, sostuvo Muñoz tras la reunión.

Por su parte, el dirigente Saúl Méndez explicó que durante el encuentro se le entregó una nota a la ministra con las aristas concernientes al cierre de cuentas del sindicato. “Empezamos una fase de conversación con la ministra, mesas de trabajo para tratar el tema de las cuentas y tratar los temas restantes”, dijo.

Según el dirigente, durante la cita también se habló sobre “la dirección de trabajo, a la dirección general de trabajo, a las políticas públicas de empleo en materia de obras de construcción, el tema de la formación profesional en el INADEH, impuesto sobre la renta, jubilación y reformas”.