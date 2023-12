Diputado Pineda aboga por los funcionarios de la DGI; pide que se les pague el excedente

El diputado Raúl Pineda recibió en la Asamblea Nacional (AN) a trabajadores de la Dirección General de Ingresos (DGI), que acudieron en busca de apoyo para que se les pague el 1% del excedente de las recaudaciones, según lo establece la Ley N° 33 de 2010.

“La ley dice que se les debe pagar ese 1 % de los impuestos que han sido cobrado hasta el mes de marzo. A los funcionarios se les debe parte del 2021, todo el 2022 y ahora se les va a deber el 2023”, acotó el diputado miembro de la Comisión de Presupuesto.

Pineda desmintió que esta instancia pueda aprobar un traslado de partida para dar cumplimiento con este “reclamo legítimo”, ya que la ley no lo permite. Explicó que lo que corresponde es que la DGI solicite un crédito extraordinario, que deberá pasar por la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA) y luego del Consejo de Gabinete.

El parlamentario consideró que es “una irresponsabilidad” que no se cumpla con un derecho de los trabajadores, “que no es un bono, no es jamón, no es nada navideño, es la ley que los ampara a pagarle el 1 % del excedente de los dineros ya cobrados...”.

Además, advirtió que votaría en contra de los traslados de partidas previstos para la jornada de este jueves 14 de diciembre, si antes no se atendía -en una cortesía de sala en la Comisión de Presupuesto- a los funcionarios de la DGI.