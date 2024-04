Desigualdad, reto del próximo gobierno

La economía panameña sigue creciendo, sin embargo, deficiencias en sectores como salud, empleo, educación, seguridad ciudadana, vivienda y servicios públicos mantienen la brecha de desigualdad, de acuerdo a los resultados del V informe de Calidad de Vida desarrollado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá junto a sus aliados del observatorio de Panamá, ¡Cuéntame”.

La desigualdad económica, medida por el coeficiente de Gini, bajó de 53% a 47% entre el 2009 y 2019, pero se incrementó tras la pandemia, registrando un valor de 51% en 2021, colocando a Panamá como el tercer país de América Latina con una distribución de riquezas desfavorable.

José Ramón Icaza, vocero de Panamá ¡Cuéntame!, manifestó que “hemos visto resultados mixtos. Algunos indicadores hemos tenido un ligero avance en otros nos encontramos estancados y en otros hemos tenido un retroceso. Panamá ha tenido un avance, ha sido el país que ha tenido el mayor progreso económico en los últimos 15 años, sin embargo, no hemos podido avanzar al mismo ritmo con algunos indicadores sociales. Eso muestra que Panamá sigue teniendo problemas de desigualdad. Es por ello, hemos hecho un enfoque en los distintos indicadores sociales que tienen que atenderse y cuáles son propuestas específicas para poder ir avanzando en esa agenda social en materia de educación, salud, servicios básicos”.

Respecto al empleo, el informe recoge que en términos porcentuales ha habido un leve descenso en la Población Económicamente Activa (PEA). Es decir, la PEA pasó de 62.7% en el 2007 a 62.4% en el 2023 (agosto).

“Generando en este mismo período a la vez un leve aumento de la Población No Económicamente Activa (personas que no trabajan y no buscan empleos) de 37.3% en en 2007 a 37.6% en el 2023”.

Sobre vivienda y servicios públicos, hay un 3% de la población urbana que vie en viviendas inadecuadas. El informe recopila que la tasa de desempleo juvenil (15 a 29 años) para el año pasado se situó en 15.4%, 19.6% son mujeres y 12.6% son hombres.