Convierte tus facturas en liquidez inmediata con Banco Nacional de Panamá

Pensando en la necesidad de las empresas por soluciones ágiles y efectivas para mantener su flujo de caja, Banco Nacional de Panamá ha puesto a disposición de sus clientes empresariales el servicio de Factoring , una herramienta financiera diseñada para inyectar liquidez de manera rápida y eficiente, ofreciendo una solución vital para la operación diaria y el crecimiento sostenido de los negocios en el país.

¿En qué consiste el Factoring?

El Factoring es un servicio mediante el cual una empresa cede sus cuentas por cobrar al Banco (facturas pendientes de pago). A cambio, el Banco adelanta un porcentaje significativo del valor de esas facturas, lo que se traduce en una importante inyección de efectivo que las empresas pueden utilizar de inmediato para cubrir gastos operativos, capital de trabajo, realizar nuevas inversiones o aprovechar oportunidades de mercado.

Beneficios claves del Factoring que ofrece Banco Nacional de Panamá:

· Desembolso rápido: el proceso de aprobación y entrega de fondos se realiza en poco tiempo, lo que permite una respuesta rápida.

· Tasa competitiva: las condiciones financieras son atractivas y ajustadas a las características del negocio.

· Atención personalizada: cada cliente recibe un trato cercano, con asesoría especializada que permite identificar la mejor solución de financiamiento según su realidad comercial.

· Red de sucursales: el servicio de Factoring es accesible en todo el país, gracias a la extensa red de sucursales del Banco Nacional de Panamá. Esto facilita el acceso a empresas ubicadas en distintas regiones, asegurando que el soporte financiero esté siempre a su alcance.

¿Dónde consultar?

Los interesados en conocer más sobre el Factoring de Banco Nacional de Panamá pueden comunicarse a los teléfonos 505-2850 y 505-2851, o escribir al correo electrónico [email protected], donde recibirán toda la orientación necesaria para iniciar el proceso.

Banco Nacional de Panamá continúa comprometido con el desarrollo económico del país, brindando soluciones financieras que impulsan la actividad comercial y fortalecen el sector productivo nacional.