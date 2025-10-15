Consorcio que incluye a Nvidia compra empresa de centros de datos por USD 40.000 millones

Un consorcio que incluye al gestor de activos BlackRock, al gigante de los chips Nvidia y a Microsoft, comprará Aligned Data Centers, una empresa especializada en centros de datos, por unos 40.000 millones de dólares.

Se trata de una nueva muestra de la avidez del sector tecnológico por infraestructuras para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), como chips, servidores y centros de datos que ofrecen el almacenamiento informático pero también la potencia de procesamiento requerida por la IA.

Fundada en 2013 y propiedad del grupo australiano de servicios financieros Macquarie, Aligned cuenta con más de 50 centros de datos en Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Colombia.

El consorcio comprador lo componen BlackRock, el fondo soberano tecnológico emiratí MGX y la sociedad conjunta Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), creada por BlackRock en 2024 y que reúne también a MGX, Nvidia y Microsoft.