Comisión de Educación Sindical aprueba presupuesto del seguro educativo

Con 4 votos a favor y 0 en contra, la Comisión de Educación Sindical, aprobó el presupuesto del seguro educativo correspondiente al año 2025, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

“Hoy se marca un antes y un después de los fondos que pagan todos los panameños para la capacitación sindical, ya que creo en el movimiento social organizado de la forma correcta y que los trabajadores merecen organizarse y capacitar a cada uno de sus afiliados, creo en el respeto a las minorías sobre todas las cosas, porque vivo en un país de derecho y democrático”, enfatizó la ministra, Jackeline Muñoz.

Añadió, que todos los trabajadores del país tendrán una representación legítima, sin miedo, para que lleguen todas esas capacitaciones a las bases y a ese tejido social.

La Comisión de Educación Sindical la conforman la titular de la cartera de Trabajo, quien preside, el rector de la Universidad de Panamá, 2 técnicos expertos en educación sindical nombrados por el Ejecutivo y 3 miembros representantes de las organizaciones sindicales.

En ese sentido, el secretario general del sindicato de periodistas de Panamá, Gilberto Gómez y Boris Quezada, secretario general de la Central Panameña de Trabajadores de Transporte, indicó que la aprobación del presupuesto es vital y fundamental para que las diferentes de este país que no forman parte de la Comisión de Educación Sindical y señaló la importancia organizaciones puedan hacer uso de esos fondos para la capacitación y el funcionamiento de las organizaciones sociales.

Para Aniano Pinzón, secretario general de la Confederación Unión Nacional de Trabajadores, es primera vez que un ministro de Trabajo les ha permitido la participación a todos los trabajadores y a las organización de trabajadores.