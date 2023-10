Cierres dejan impacto laboral en las empresas

Actualmente hay muchos negocios que han optado por cerrar porque no le es sostenible mantenerse operando, debido a que muchos colaboradores no pueden llegar a sus puestos de trabajo por los bloqueos de vías de las últimas semanas, según empresarios consultados por Metro Libre.

“Hay muchas empresas que sus colaboradores no han podido llegar, no han podido tener suficiente movimiento, hay que pagar planilla y seguros. Y cómo vamos hacer eso si nuestros colaboradores no han podido llegar a las empresas”, expresó Leonel Amet Olmos, presidente electo de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste.

Destacó que “la fuerza laboral empresarial es en conjunto, puedes tener capital para abrir la empresa, pero sino tienes colaboradores no funciona. Cada día nos vemos más preocupados porque cierran más vías. Las protesta es válida, pero no podemos obstaculizar la libre circulación”.

Rubén Castillo, presidente del CONEP, manifestó que “la crisis que vivimos ha producido graves afectaciones a la actividad económica y social. Ya existen empresas que están a punto de paralizarse. Si esto continua, no serán viables”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Coclé, Amalia Vásquez indicó que en la provincia se ven también afectados los comercios. “Algunos bajo acuerdos han tenido que reducir la jornada porque no hay cómo sostenerse. Hay problemas con el transporte”, señaló.

En Natá y El Roble se dan cierres puntuales, por lo que las personas tratan de pasar antes que se bloquen las vías, “es un desgaste, afecta la calidad de vida”, dijo Vásquez.