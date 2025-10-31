Chevrolet trae su evolución eléctrica a Panamá: Spark EUV 2026 y Captiva PHEV 2026 son sus propuestas eficientes y aventureras

Chevrolet, marca insignia de Grupo Q, establece un nuevo hito en la evolución automotriz de Panamá con la presentación de dos innovadores modelos: el Spark EUV 2026 y la Captiva PHEV 2026. Estas propuestas reflejan el compromiso de la marca con la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el diseño vanguardista.

Este doble lanzamiento representa un paso decisivo hacia el futuro de la movilidad en el país, ofreciendo a los conductores panameños alternativas que combinan tecnología de punta, rendimiento y respeto por el medio ambiente.

Chevrolet Spark EUV 2026 une lo mejor de dos mundos: la eficiencia eléctrica urbana y la presencia imponente de un SUV compacto. El nuevo Spark EUV 2026 rompe esquemas al fusionar la eficiencia de un vehículo eléctrico urbano con la presencia robusta de un SUV compacto. Su diseño moderno y atrevido, junto con su avanzada tecnología, lo convierten en una opción ideal para quienes buscan una experiencia de conducción emocionante y responsable.

Impulsado por un motor eléctrico de 100 hp y 180 Nm de torque, el Spark EUV incorpora una batería de 42 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 281 km bajo el estándar EPA.

Su sistema de carga admite conexiones domésticas de 110V y 220V, así como carga rápida pública, alcanzando el 80% en menos de 50 minutos. Con 4 metros de largo y 1.7 de alto, ofrece una conducción ágil y segura. Su diseño exterior destaca por una parrilla cerrada que optimiza la aerodinámica, mientras las luces Full LED adaptativas IntelliBeam, espejos abatibles con direccionales integradas y rieles funcionales en el techo refuerzan su carácter moderno.

En el interior, el Spark EUV ofrece una experiencia premium: asientos en vinipiel, climatización automática inteligente y maletero de 492 litros ampliable a 1,376.

El acceso y encendido por proximidad, palanca electrónica tipo Electronic Precision Shift y varios puertos USB-A y USB-C, incluyendo uno en el retrovisor para conectar una cámara adicional, confirman su carácter innovador.

En materia de seguridad, incorpora 6 bolsas de aire, anclajes ISOFIX, cámara 360°, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, detección de peatones, sensores delanteros y traseros, sistema automático de cambio de luces adaptativas IntelliBeam y monitoreo de presión de llantas (TPMS), entre otras.

Con el Spark EUV 2026, Chevrolet demuestra que la movilidad eléctrica puede ser accesible, confiable y emocionante. La evolución continúa con otro modelo que redefine lo que significa conducir con libertad y eficiencia: la nueva Captiva PHEV 2026.

Chevrolet Captiva PHEV 2026: autonomía extendida con tecnología híbrida de vanguardiaLa nueva Captiva PHEV 2026 representa la evolución de la movilidad inteligente. Este SUV híbrido enchufable combina un motor 1.5 L Turbo con un sistema eléctrico de última generación, entregando 201 hp y 310 Nm de torque, ideal para quienes buscan eficiencia sin sacrificar desempeño.Su batería de Litio FerroFosfato (LFP) de 20.5 kWh permite recorrer hasta 130 km en modo 100% eléctrico, alcanzando una autonomía combinada superior a 1,100 km, brindando la libertad de recorrer más con menos consumo. La carga rápida permite recuperar el 80% de la batería en solo 30 minutos, o en 4 horas mediante carga doméstica.

El diseño exterior, basado en el concepto “Star Wing Aesthetic”, incorpora luces LED alargadas, rines deportivos de 18” y el distintivo corbatín negro de Chevrolet. Con 4.7 metros de largo y 2.8 de distancia entre ejes, ofrece gran estabilidad y un interior espacioso, con maletero de 532 litros ampliable a 1,600 al abatir los asientos.

En su interior, destaca una pantalla central de 15.6”, un panel digital de 8.8” a color para el conductor, aire acondicionado con cinco modos personalizables.

La seguridad es una prioridad, con una estructura de acero de ultra alta resistencia, junto con los sistemas Chevy Intelligent Drive, 6 bolsas de aire, cámara 360°, control crucero adaptativo y un robusto sistema de asistencia avanzada a la conducción, garantizan seguridad y confianza en cada trayecto.

“Con el Spark EUV y la Captiva PHEV, Chevrolet redefine la movilidad en Panamá. Apostamos por un futuro más limpio, eficiente y conectado, sin renunciar al estilo y la emoción que nuestros clientes valoran”, expresó Igor Ortiz, Gerente de Producto Chevrolet.

Por su parte, Roberto Sansón, Director de Marca Regional, destacó que “estos modelos representan el compromiso de Chevrolet y Grupo Q con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del país. Son vehículos diseñados para el presente, pero que también trazan el camino hacia el futuro de la movilidad en la región”.

Pueden obtener más información de estos dos nuevos modelos en el sitio web y en las cuentas de Chevrolet en redes sociales: Facebook e Instagram, o bien acercarse al Showroom en cualquiera de las 7 sucursales a nivel nacional, donde los ejecutivos podrán brindar más información.

Acerca de Chevrolet

Fundada en la ciudad de Detroit en 1911, Chevrolet es una de las principales marcas de automóviles del mundo, con operaciones en más de 115 países y ventas de alrededor de 4.8 millones de automóviles y camiones al año.

Chevrolet ofrece vehículos para todos los segmentos con diseños modernos que cautivan y entusiasman a nuestros clientes y admiradores; cuentan con sistemas de seguridad activos y pasivos y sistemas de asistencia a la conducción de última generación, tecnología de conectividad e infoentretenimiento y motores con desempeño excepcional complementan las principales cualidades de nuestra marca aportando un gran valor en cada modelo Chevrolet.