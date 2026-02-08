CCIAP: Panamá enfrenta retos complejos y avanza con planificación

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, indicó que Panamá enfrenta retos grandes y complejos. Los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre los contratos de concesión de la mina y de los puertos de Balboa y Cristóbal son pruebas duras, con impactos económicos, sociales y de empleo.

Sin embargo, destacó que “Panamá no está cruzada de brazos esperando que los problemas se resuelvan solos. Ese detalle, que parece simple, hoy marca una diferencia enorme, ya que en un mundo que castiga la improvisación y desconfía de la parálisis, presentarse con planes y no con excusas genera algo valioso: confianza”.

Arias subrayó que “no se trata de negar la realidad. Mirar hacia otro lado sería irresponsable, pero enfrentar esos desafíos con seriedad, equipos técnicos sólidos y organizaciones que saben lo que hacen es exactamente lo contrario a improvisar. Y eso, afirmó, se nota, se siente en el ambiente y se refleja en los datos”.

El líder del gremio agregó que “en ese sentido, el Índice de Confianza del Consumidor Panameño, medido entre el 12 y el 20 de enero, lo confirma: la confianza subió 13 puntos respecto a la medición anterior, un salto que no es común y que no ocurre por casualidad.

Asimismo, recordó que “la confianza no aparece por decreto. Sube cuando cesan los cierres de calles, cuando vuelven las inversiones y cuando la gente siente que el país se está ordenando. Por ello, cinco de cada diez panameños creen que podrán conseguir empleo en los próximos seis meses, lo que demuestra que todo está conectado”.

Finalmente, el presidente de la CCIAP, indicó que “Panamá no es perfecta, pero hoy se presenta proactiva y no reactiva. En tiempos como estos, concluyó, esa actitud vale oro, porque la confianza no se improvisa: se construye, y Panamá, paso a paso, la está recuperando”.