Cámara de Comercio solicita invertir en lo que funciona

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó que el Congreso de Emprendimiento realizado en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) es una muestra del talento y la creatividad de la juventud panameña, y reiteró que instituciones con resultados comprobados no deben enfrentar recortes presupuestarios.

Más de 500 emprendedores participaron en la tercera edición del congreso, un espacio donde se habló de innovación, modelos de negocio y alianzas estratégicas con el sector privado. La Cámara subrayó que el ITSE fue escogido como sede porque representa “un ejemplo vivo de cómo la inversión pública puede traducirse en resultados concretos”.

Según datos de la institución, de cada diez egresados, ocho consiguen empleo, uno emprende y otro continúa estudios superiores, lo que, para la CCIAP, refleja la efectividad de su modelo educativo.

“Ese dato, sencillo pero contundente, nos dice que los recursos invertidos allí se traducen en movilidad social, productividad y esperanza para las familias panameñas”, recalcó la CCIAP en su comunicado semanal.

El gremio empresarial insistió en que los ajustes presupuestarios deben recaer en gastos superfluos y no en sectores prioritarios como educación, salud o seguridad. “Invertir en el ITSE no es un gasto más, es una apuesta por el presente y el futuro de Panamá”, enfatizó la Cámara.