Califican de positiva la salida de Panamá de la lista gris del GAFI

Diversas figuras y especialistas del ámbito gubernamental y privado calificaron de positiva la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

María Elisa Holguín López, miembro del Consejo Directivo Pro-Competencia en República Dominicana y exdirectora general de la UAF, escribió en redes: “Feliz por esta noticia que demuestra el empeño de todo un país por lograr ese importante objetivo. Es una noticia que toda la región ha de celebrar. ¡Enhorabuena!”.

Mientras, Patricia Villanueva, directora de la ONG Voces Vitales de Panamá, dijo “excelente noticia lo de la salida de la lista Gafi. Pienso que no debimos haber estado o debieron meter a muchos más. No somos peores que muchos no listados”.

En tanto, Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI), afirmó que es “un gran trabajo de muchos; el cumplimiento y compromiso, principalmente, del sector servicio de nuestro país. Enhorabuena, #Panamá ya no está en la lista gris de #Gafi”.

“¿Por qué es importante haber sido excluido de la lista Gafi? 1. Panamá demuestra capacidad para prevenir e investigar delito como lavado de dinero, soborno, corrupción y evasión fiscal. 2. Capitales extranjeros tendrán más confianza en nuestro sistema. 3. Los bancos globales no dilatarán o restringirán cuentas panameñas”, explicó De Gracia.

Por su parte, Luis Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible de la República de Panamá, afirmó que se están logrando grandes avances para Panamá, como la exclusión de la Lista Gafi. “¡Gracias presidente @NitoCortizo por liderar una administración que hace el trabajo por el bien del país! No siempre es fácil hacer lo correcto, pero sí es grato cuando se logran los objetivos”, agregó.

El dirigente político y candidato a la vicepresidencia de la República por el Panameñismo y Cambio Democrático, José Isabel Blandón, sostuvo que es una buena noticia “que salgamos de lista gris del GAFI. Pero... Presidente, no escuche a los manzanillos alrededor y escuche a su pueblo. Piense en cómo quiere ser recordado. Rectifique”.

Janaina Tewaney Mencomo, canciller de la República, manifestó que “gracias al esfuerzo de todo un país hoy salimos de la lista GAFI, rectificamos una situación injusta cuyas consecuencias las hemos sufrido todos. Hoy volvemos a un lugar que nunca debimos abandonar”.

La dirigente política Balbina Herrera también se pronunció tras el anuncio de que Panamá ha sido excluida de la lista gris de GAFI. “Buenas noticias Panamá”, dijo.