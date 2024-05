Brindan detalles de las deudas a productores

Hoy a partir de las 9:00 a.m. los productores de maíz de la provincia de Los Santos esperan reunirse con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, para atender sus reclamos relacionados a pagos atrasados y comercialización del grano.

José Villareal, presidente de la Cooperativas productores santeños, una de las tres que se han mantenido en protestas por falta de respuestas, explicó que esperan se logre soluciones en cuando a “la comercialización de 300 mil quintales de maíz que están pendiente de la zafra 2023-2024. El pago en base a la ley 107, que en el rubro de maíz adeudan aproximadamente 6.5 millones de dólares y la compensación del precio del maíz que eso asciende a aproximadamente a 13 millones y medio de dólares”.

El productor de maíz, Mack Espinosa dijo que “el maíz importado llegó barato de los Estados Unidos, no hay a quien venderle el maíz nacional”.

Por su parte, Carlos Santanach, de la Asociación de de Productores de Arroz de Chiriquí indicó que “se ha avanzado en los pagos, pero aún queda un remanente que no han pagado, Aproximadamente son 7 millones que faltan por la compensación de precios del arroz. Hay muchos productores que no han podido cancelar y tiene créditos restringido, no pueden avanzar en sus actividades y ha traído complicaciones en la siembra”.

El MIDA ha explicado que desde enero 2024 hasta el 15 de mayo a los productores de maíz se le ha pagado, por la Ley 107, $1,521,530.00. Mientras que para el ciclo agrícola del 2023-2024, a productores de arroz, $59 millones de dólares en compensación.