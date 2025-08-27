Banco Nacional de Panamá presenta presupuesto de B/.2,343 millones para 2026

El Banco Nacional de Panamá presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, su presupuesto para el año fiscal 2026, que asciende a B/.2,343.4 millones, con un fuerte enfoque en inversiones y préstamos al sector privado, informó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de la entidad.

“Del total se tiene contemplado destinar B/.1,633.9 millones a las inversiones, lo que representa el 70% del presupuesto, dándole principal importancia a las colocaciones de préstamos dirigidos, principalmente, al sector privado, fomentando la producción y el desarrollo económico de los diversos sectores”, señaló Carrizo Esquivel.

La proyección del banco contempla que B/.1,555.4 millones se destinen específicamente a colocaciones de préstamos, equivalentes al 66.4% del presupuesto, mientras que el renglón de funcionamiento alcanza B/.709.5 millones y la ejecución de otras inversiones, como obras, construcciones y equipamiento, B/.78.5 millones.

Al 31 de julio de 2025, la primera entidad bancaria del país reporta activos totales por B/.14,265.2 millones, cartera de préstamos por B/.7,547.9 millones, depósitos por B/.9,812.7 millones, obligaciones por B/.2,650.6 millones, otros pasivos por B/.281.6 millones y un fondo de capital de B/.1,520.3 millones. La utilidad acumulada a esta fecha asciende a B/.151.1 millones.

“Estos resultados reflejan la solidez de la gestión del banco y nos motivan a seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico y social del país”, destacó Carrizo Esquivel durante su intervención.

El Banco Nacional de Panamá, con 95 sucursales en el país, mantiene su compromiso con la digitalización, la inclusión financiera y la sostenibilidad. Se prevé la apertura de nuevas sedes en Chagres (Colón), Casco Antiguo (Panamá) y Town Center (Arraiján), así como la reubicación de la sucursal de Changuinola (Bocas del Toro).