Banco Nacional de Panamá presenta presupuesto de B/.2,343 millones para 2026

ML | El gerente general Javier Carrizo Esquivel durante la presentación.
Redacción Web
27 de agosto de 2025

El Banco Nacional de Panamá presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, su presupuesto para el año fiscal 2026, que asciende a B/.2,343.4 millones, con un fuerte enfoque en inversiones y préstamos al sector privado, informó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de la entidad.

“Del total se tiene contemplado destinar B/.1,633.9 millones a las inversiones, lo que representa el 70% del presupuesto, dándole principal importancia a las colocaciones de préstamos dirigidos, principalmente, al sector privado, fomentando la producción y el desarrollo económico de los diversos sectores”, señaló Carrizo Esquivel.

La proyección del banco contempla que B/.1,555.4 millones se destinen específicamente a colocaciones de préstamos, equivalentes al 66.4% del presupuesto, mientras que el renglón de funcionamiento alcanza B/.709.5 millones y la ejecución de otras inversiones, como obras, construcciones y equipamiento, B/.78.5 millones.

Al 31 de julio de 2025, la primera entidad bancaria del país reporta activos totales por B/.14,265.2 millones, cartera de préstamos por B/.7,547.9 millones, depósitos por B/.9,812.7 millones, obligaciones por B/.2,650.6 millones, otros pasivos por B/.281.6 millones y un fondo de capital de B/.1,520.3 millones. La utilidad acumulada a esta fecha asciende a B/.151.1 millones.

“Estos resultados reflejan la solidez de la gestión del banco y nos motivan a seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico y social del país”, destacó Carrizo Esquivel durante su intervención.

El Banco Nacional de Panamá, con 95 sucursales en el país, mantiene su compromiso con la digitalización, la inclusión financiera y la sostenibilidad. Se prevé la apertura de nuevas sedes en Chagres (Colón), Casco Antiguo (Panamá) y Town Center (Arraiján), así como la reubicación de la sucursal de Changuinola (Bocas del Toro).

