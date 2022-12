Aumento en la ejecución de garantías, pronostica superintendente

El Superintendente de Bancos de Panamá , Amauri Castillo, explicó para el próximo podría haber un aumento en la ejecución de garantías, debido al impago de préstamos clasificados como dudosos e irrecuperables.

Los datos de la Superintendencia revelan que la cartera de créditos modificados totalizó $2,620 millones, de ese monto unos $862 millones han sido clasificados como créditos modificados dudoso y modificado irrecuperable. Dentro de esta condición unos $140 millones corresponden a créditos hipotecarios.

Castillo dijo que el negocio inmobiliario no es el negocio de los bancos, ni tampoco la idea es ejecutar garantías, pero “en efecto los casos que vayan a darse probablemente sean un porcentaje más alto de lo que típicamente se ha visto, porque la ejecución siempre ha estado”.

El banquero señaló que “el tema de las ejecuciones de garantías preocupa a todos más a los que han tenido un grado de afectación mayor y muy pobremente al día de hoy no encuentren la capacidad de poder regularizar sus obligaciones, entre ellas sus obligaciones bancarias. No es del interés de nadie ejecutar garantías, pero también hay que entender que los bancos prestan mayormente con el dinero de los depositantes, entonces también allí hay una obligación que hay que apuntar para asegurar de no poner en riesgo, ni en peligro el dinero de los depositantes”.

Según Castillo “ese monto de $862 millones no es poca cosa, sin embargo para el tamaño del Centro Bancario Panameño es un monto perfectamente manejable. También vale la pena destacar que hay una mayor concentración de esos 862 millones en los bancos más grandes por supuesto tienen mayor capacidad financiera para poder absorber en el peor de los escenarios pérdidas por no pago. De ese monto un porcentaje importante está garantizado con garantías reales, puede ser hipotecas, bienes inmuebles, fincas”.

El superintendente también aseguró que para el próximo año se prevé un aumento de las tasas de interés debido al aumento realizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).