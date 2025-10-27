Atuendos típicos para mascotas, un emprendimiento que une tradición

Sahara Samudio, una emprendedora de 34 años, cuyo sueño de tener su propia marca y su amor por los animales, la impulsó a especializarse en la elaboración de atuendos típicos para mascotas, una propuesta que combina tradición y creatividad.

Samudio indicó que la idea inició en el 2020, “en ese momento, mi futuro laboral como diseñadora gráfica era incierto y decidí crear algo que me permitiera independizarme. Así surgió la idea de combinar mi experiencia en diseño con mi amor por los animales, dando vida a esta marca 100% panameña”.

Entre los atuendos típicos que confecciona la emprendedora se encuentra “la bandana, que está inspirada en la pollera de zaraza y en la camisa tonosieña, también conocida como guaniqueña, tradicional de la región de Los Santos”. Además, “cada pieza es adaptada con patrones especiales para el cuello de los perros y gatos”.

La joven comentó que cada pieza es confeccionada con “materiales que emplean los artesanos del interior del país: tela de zaraza, encajes y lana para que las mascotas también puedan lucir con orgullo nuestro folclore”.

Samudio explicó que “el precio de sus bandanas” va desde los B/.12.00 y hasta los B/.18.00, dependiendo de la talla de la mascota. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @tilintilinpa, en la tienda Furever Pups, en Condado del Rey y Happy Tails, en San Francisco.