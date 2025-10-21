Aprueban en primer debate Presupuesto Del Estado 2026

La Comisión de Presupuesto aprobó en Primer Debate el Proyecto de Ley 293, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal del 2026, modificado por un monto de B/. 34,901 millones, con un programa de inversiones por B/. 11,188 millones.

El presupuesto fiscal 2026 tiene como objetivo reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en el año 2026. Priorizando la educación, la salud y el sector agropecuario destinando estos recursos a impulsar el desarrollo humano y la producción nacional.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que el Gobierno Nacional está tomando medidas concretas para reducir el monto de la deuda pública, con el objetivo de garantizar una gestión fiscal responsable y sostenible en el tiempo.