Apede: Candidatos deben enfocar inversiones en el sector logístico

El presidente de la APEDE, Juan Carlos Arosemena, se refirió a los cierres de calle que realiza el SUNTRACS y dijo que están "totalmente en contra de los cierres de calle".

Afirmó: “Podemos protestar todos, pero donde no tienes razón, donde no sabes cómo expresarte entonces vienes con actos de vandalismo, actos de grupos terroristas para mi. Aunque tengo que aceptar que vi cierto orden en el desorden y que no estuvieron trancando todo el país. Si ellos quieren protestar así a cada momento se acepta, porque es el derecho de todos a protestar, lo que no estamos de acuerdo es que vuelvan a sitiar ciudades y vuelvan a causarle malestar a todos los panameños y a la economía nacional”.