Acodeco detecta irregularidades en 56 locales de alquileres de estacionamientos

Durante una verificación realizada por personal de Metrología de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a 65 locales que alquilan el servicio de estacionamientos en la ciudad de Panamá, los funcionarios encontraron que 9 cumplieron de manera satisfactoria con todos los parámetros revisados y 56 resultaron con anomalías.

Destacan que entre las anomalías más frecuentes en los locales privados de estacionamientos están: el tamaño de las letras del letrero, de 60 comercios verificados, 43 no cumplieron; anuncian todas las condiciones para el cobro, de 65 estacionamientos 26 incumplieron; el cobro es cónsono con el tiempo utilizado, en este aspecto solo pudo verificarse en 53 comercios de los cuales 40 cumplieron y 13 no cumplieron. “Cabe señalar que para verificar esto último, se debe contar con la factura que se le entrega al usuario, y no en todos los casos se logra obtener dicho documento”, explicaron.

“Algunos de los hallazgos detectados durante este operativo de la Acodeco, fueron: en algunos locales, el operario registra el tiempo utilizado por el usuario, con sus relojes personales y le entregan un trozo de papel con la hora escrita a mano, al retirarse el consumidor toman nuevamente la hora de sus relojes y hacen el cálculo de manera manual. Las empresas que persisten con esta práctica han sido verificadas y orientadas en visitas anteriores, y se les ha indicado que este sistema no es aceptable, pero continúan con esta práctica”, detallaron.

Cuentan que otra práctica detectada y que no ofrece transparencia al consumidor, radica en sistemas en los que el dispositivo de entrada suministra un tiquete o tarjeta la cual, al momento de salir, el consumidor se la entrega al operario de la caseta de cobro, quien la registra en un escáner que es parte de un sistema computarizado y el operario, al hacer este registro, le indica de manera verbal al consumidor el monto a pagar. “Con estos sistemas, el consumidor no cuenta con un mecanismo para hacer el cálculo correspondiente y corroborar si el cobro es cónsono con el tiempo utilizado. Toda la información sobre las horas de entrada y salida queda registrada en la factura fiscal que se le entrega al consumidor, posterior al pago, pero sí el mismo quiere hacer el cálculo, antes de pagar, para confirmar que el cobro sea acorde con el tiempo utilizado, no tiene la información”, sostuvieron.

Además, de la Acodeco resaltaron que la ley establece que no se permite el cobro por fracción o redondeo al alza, y en esta verificación se detectó una gran cantidad de comercios que debido a que el cobro lo hacen con la impresora fisca, la cual está programada a dos cifras después del punto decimal, el sistema de manera automática hace el redondeo hacia el alza. “Estas impresoras son programadas por la DGI e inclusive mantienen un sello de seguridad colocado por la entidad, con el fin de que nadie la pueda manipular, es decir, interferir en la programación. Por esta razón en el cobro final se observa un redondeo al alza”, relataron.

Asimismo, encontraron comercios que cobran la fracción de minuto, lo cual está prohibido por la ley, algunos lo cobran sin anunciarlo, es decir, programan los sistemas de cobro para que cobren el minuto o fracción y otros hasta lo anuncian en los letreros.

La Acodeco anunció que evaluará cada una de las actas de incumplimiento y aplicará las sanciones respectivas por incumplimiento del artículo 56 de la Ley 45 de 2007, en lo relacionado al servicio de alquiler de estacionamientos.