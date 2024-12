“Hay gente que tiene corto circuito en la cabeza y lo que hacen es poner más productos (en el flyers de la canasta navideña), como para tratar de socavar el programa y me parece una canallada”, dijo Nilo Murillo, director del IMA, en el programa EnContexto.

No hay descuentos en préstamos

La Superintendencia de Bancos de Panamá recordó que este mes no se aplicarán descuentos en los préstamos personales, según la Ley N.º 64 de 1961. Explicaron que los intereses no se condonan, solo se acumulan y deberán pagarse en los meses posteriores.

Mineros no resuelven problema

“Los miles de trabajos formales de la mina no resolverían el tema de CSS, pero su pérdida exacerba el problema”, indicó Iván Zarak, exviceministro de Finanzas. Agregó hay que promover el empleo formal.

“Con desaceleración económica un aumento de 3% en Seguro Social no eleva precios, se transfiere a reducción de empleos. Aumenta desempleo, eso reduce demanda. El que no puede reducir empleados quiebra, el que si puede no ajusta salario”, dijo Felipe Argote, economista.