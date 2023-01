”Los retos de la educación no solo son en infraestructura, sino también ir a fondo, por qué no hay una calidad de educación como deberíamos tener. La educación es un problema y responsabilidad de todos. Como empresa privada también queremos aportar” dijo Virgilio Sousa de APEDE.

”Dadas las arremetidas contra los mercados y la globalización, vale la pena valorar el mundo que podemos estar perdiendo. Los fracasos de la planificación económica sugieren que necesitamos más precios de mercado, globalización y crecimiento, no menos” dijo el economista Oscar García Cardoze.

“Se proyecta que para el año 2050 estas 2 tecnologías de energía limpia generen el 64% de la energía mundial. Vital que Panamá aproveche esta coyuntura global para liderar la transición hacia energías limpias en América Latina. Con una amplia matriz de energía limpia, aseguramos a Panamá una economía próspera, de bajos costos, crecimiento sostenible y alta competitividad a nivel regional y global, fundamentada en energía renovable, abundante, barata y accesible a todos. No hay tiempo que perder”, dijo Juan C. Navarro, ex alcalde capitalino.