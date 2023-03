El abogado y docente Martin Litwak consideró que se debe educar al ciudadano en materia fiscal. Además, planteó que el problema no son los países fiscales, si no los infiernos fiscales.

“Subir impuestos porque hay déficit es como robar porque no llego a fin de mes. Si queremos cuentas públicas sostenibles hay que fortalecer la capacidad de crecer, no rebotar, de crear empleo, no disfrazarlo y de inversión, no confiscar lo que es de otros”, dijo Adolfo Linares, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.