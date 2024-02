Los apagones y fluctuaciones eléctricas siguen afectando a los consumidores. Muchos dicen que presentan los reclamos y solo pierden tiempo porque no reciben ninguna respuesta ni reparo.

No quieren buenas intenciones

”Lo importante no es solo escuchar promesas que hoy serán altamente cuestionadas, si no también escuchar propuestas versus realidades, ya no queremos buenas intenciones”, dijo el empresario Antonio Fletcher.