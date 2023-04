”Vendrá el día en que nadie podrá pagar con dinero efectivo porque los comercios no tendrán forma de devolver cambio”, manifestó Ebrahim Asvat, analista político y abogado.

”Desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania, Europa tuvo que repensar sus estrategias energéticas y asegurar el suministro alterno de gas natural y petróleo. Los efectos económicos y geopolíticos de estos cambios serán profundos y no se limitan a Europa”, opinó el economista, Oscar García.

El economista Luis Morán dijo que “necesitamos recaudar mejor, fortalecer tejido empresarial y diversificar modelo económico. Invertir conlleva ahorrar. No podemos mantener dicho gasto público actual. Esto conlleva no dar más tregua a la corrupción”.

”La juntas directivas que no cuentan con diversidad, no solamente de género sino de diversidad en tenia, profesiones, no tienen un buen balance”, consideró Mónica de Chapman, presidenta de ADP.