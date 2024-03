El economista Felipe Argote argumentó que “la jubilación debe ser para retirarse, no para cobrar dos cheques. Muchos no se retiran porque la jubilación es insuficiente, pero otros porque tienen altos puestos en el estado cobran dos cheques, pero por su edad siguen usando tecnología del siglo XIX como en el Seguro Social”

”Analice candidatos y vote a conciencia. No por lo que digan redes, gente o marketing; ya que la realidad no siempre va de la mano con la percepción”, comentó el presidente de la AUZLC, Severo Sousa.

No se aguantan los cierres de vías

“Ya no se aguanta más. La economía panameña no esta en una situación que se puede dar el lujo de cerrar una serie de comercios simplemente porque la gente no puede llegar a trabajar”, manifestó Adolfo Fábrega, presidente saliente de la Cámara de Comercio.