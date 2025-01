El abogado Laboralista, Samuel Rivera, opinó “te ganas $300 millones al año, y le pagas al dueño del puerto $12 millones por año, buen negocio, voy decirle a mi vecino que me alquile su patio, bárbaros”.

“¿Cuándo se va a hacer un proyecto de Ley para castigar a los billeteros que han normalizado vender los billetes a $1.25, los chances y billetes casados o con one two? Los compradores no se van a adquirir lotería clandestina solo porque sí”, se preguntó el economista Raúl Moreira.