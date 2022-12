El 34,5% de los mayores de 65 años no tienen ningún tipo de ingreso laboral ni pensiones en América Latina y el Caribe, según datos de la OIT. Una situación que se agravó tras la pandemia por Covid.

”Solo hay especial”, la respuesta a los consumidores que buscan arroz de primera. Las denuncias por la escasez persiste. Se dijo que con la última importación bastaría pero al parecer no fue así.

El analista Ebrahim Asvat comentó “tenemos gran parte de la capacidad productiva del país que no paga impuestos y estigmatizamos los subsidios que se le dan a los más frágiles de la sociedad. ¿Quienes son los vividores?

”Hemos visto como la mora, en el caso de la mina, ha generado inconvenientes sustanciales que pueden poner en vilo la estabilidad económica del país. ¿Qué sentido tiene demorar de forma inexplicable la solución de una controversia judicial? ¿Por qué existen tortuosos procedimientos que sólo hacen que la justicia parezca una superstición? ¿Por qué no se aplican sanciones para los funcionarios que sin justificación alguna, dilatan los procesos?”, opinó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

”Tenemos que darnos cuenta que si el sector privado no encuentra confianza, políticas de estímulo, no se podrá generar nuevas plazas de empleo. No podemos crear condiciones de zona de confort”, indicó Temístocles Rosas, de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.