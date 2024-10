“Un país como nosotros no debería tener ley seca. Sea 9 de enero, 2 de noviembre. Llegar a Panamá un 2 de noviembre y que un establecimiento no te venda una cerveza, me parece retrógrado y afecta la capacidad de gestión de un país que quiere ponerse pantalones largos para atraer turistas”, opinó el economista Carlos Araúz.