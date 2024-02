”En la ciudad de Panamá, los apagones no solo dejan a oscuras a los ciudadanos, sino que también cortan el suministro de agua. Es imperativo instalar generadores de emergencia en las plantas potabilizadoras”, opinó Daniel Rojas, empresario colonense.

Según la CEPAL, más del 60% de las empresas en América Latina y el Caribe que usan internet tienen una presencia pasiva, es decir, no la usan, por ejemplo para realizar transacciones.

“20% de educadores están jubilados. Solo hay que ver dirigentes sindicales y empresariales. Todos son jubilados. Si la gente no se retira cómo tendrán trabajo los jóvenes” dijo el economista Felipe Argote.

”Sino puedo pagar el 15 o el 30 de mes, vía ach a un trabajador, debido a que la banca en línea no abre por sobrecarga de empresa en línea, y luego el trabajador me lleva a la oficina de trabajo, alegando despido indirecto, quien paga el costo del despido indirecto, lo paga el banco o lo pago yo Estos problemas necesitan que un diputado legisle”, opinó el empresario Rubén Bustamante.

”Desde la llegada del amigo WEI Qiang (embajador chino en Panamá) hay un antes y un después en nuestras relaciones diplomáticas con China. Se le va a extrañar, y ojalá no se olvide de nuestro bello Panamá y nos visite”, comentó el presidente de la AUZLC, Severo Sousa.

El FMI dijo que “la inflación general continúa su desaceleración, de 9,2% en 2022 a 5,9% en 2023 y 4,8% en 2024, pero no es probable que la inflación, en la mayoría de los países, retorne al nivel fijado como meta hasta 2025”.

No hay que aumentar impuestos

“Yo soy de la teoría de que en Panamá no hay que aumentar impuestos, sino que hay que eliminar exoneraciones, excepciones y beneficios. Esto erosiona la base fiscal. Panamá tiene la base fiscal más baja de Latinoamérica, y hay una cantidad impresionante de beneficios fiscales”, afirmó Publio De Gracia, director general de Ingresos (DGI).

”El Fenómeno de El Niño impacta mucho, si dependemos más de las energías que no son las de nuestras fuentes de generación de la matriz energética, lógicamente que esto se prolongaría”, comentó Armando Fuentes de la ASEP.

“A mi me gusta entender los precios y sobre todo cuando son absurdos. Sobre la escuela (no es oferta y demanda). En enero más de $1000 en matricula y ahora en febrero más de $700 en libros. Sin útiles, uniformes, ni bus no se entiende ¿hacia donde va la educación? comentó Gustavo Valderrama, exministro de Economía.