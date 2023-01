”Cuando inicié a trabajar como asistente de economista en 1982, me ofrecieron $835. El salario mínimo era de $189 mensuales. Actualmente es de $590. Sale mejor trabajar de bien cuidao, más vale solidario, que tener diploma universitario”, dijo Felipe Argote.

Eddie Tapiero, economista, afirmó que “los países y las ciudades pueden morir si no actualizan sus políticas de competitividad y sustentabilidad. Países y ciudades importantes del mundo, han perdido su posición competitiva por falta de acción en este respecto”.

Importante pero no grande

”El segmento de cruceros es importante pero no grande dentro del Canal, el segmento son unos 200 tránsitos al años dentro de 14 mil tránsitos pero los cruceros pagan un buen peaje promueven a Panamá”, explicó la subadministradora del Canla, Ilya Marotta.

“En el tema de empleabilidad juvenil no tenemos una data real, porque estamos creando quizás puestos de empleos que no están dirigidos para los jóvenes producto de deudas sociales, por no tener información actualizada”, dijo Carlos Araúz, economista.