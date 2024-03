“Panamá no necesita más impuesto, necesitamos revisar y cambiar las leyes para ampliar la base gravable y combatir el contrabando, sub facturación y no facturación. No es suficiente con la factura electrónica, se requiere trazar todos los inventarios y servicios prestados mediante códigos vs lo facturado vs declarado. Además, exigir que todas las personas naturales y jurídicas declaren no solo los ingresos y gastos sino también el balance a efectos patrimoniales”, recomendó Rubén Bustamante, especialista en tributación.