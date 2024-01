“La central debe tener un plan (creo me suena ya que hay una ley o está en proyecto) para impulsarla y conectarla con la cinta y el casco. Promover locales para emprendimientos y tiendas turísticas con la marca Panamá y con eventos culturales en el parque de a Santa Ana”, señaló Publio de Gracia, director de la DGI.

Naciones Unidas destacó que “el trabajo decente, que ofrece salarios justos y condiciones de trabajo dignas, no debería ser un privilegio de pocos. Es un derecho humano”.

“Cada día nos levantamos con esa incertidumbre de si mañana te van a cerrar o no, pero increíblemente Tierras Altas vivió una situación diferente al resto del país, aquí estaba sitiados en tres puntos”, dijo Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas.

“El IDAAN extrae de los lagos del Canal la misma cantidad de agua que extraía diariamente hace 20 años, por lo que no ha habido mayor cambio; no es que la población está bebiendo más agua o se está perdiendo más agua, lo que tenemos es un reto de bajar las fugas”, indicó Juan Ducruet, director del IDAAN.

“Para la mayoría de la población panameña hay temas económicos que no son de su preocupación inmediata, un panameño común no entiende y no le interesa qué significa perder el grado inversión o estar en la Lista Gafi”, afirmó José Chen Barría, excontralor de la República.