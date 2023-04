¿y el pajarito?

El logo principal de Twitter ya no es el tradicional pajarito, sino que en su lugar está apareciendo un perrito. Pero, ¿de dónde salió este logo que ahora aparece en la aplicación? El perrito es de la Dogecoin, criptomoneda que promueve el magnate Elon Musk. El can aparece en la parte superior izquierda de la plataforma, donde se sitúa normalmente el pájaro de Twitter. No se sabe si el cambio será permanente, pero sí que puede ser una estrategia de negocios, porque han reportado que el precio de la Dogecoin se duplicó después del cambio del logo.