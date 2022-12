¿Un policía en cada tren y bus?

Por más que las autoridades han informado que en el transporte público todavía es obligatorio utilizar la mascarilla, en los buses y los vagones del Metro de Panamá hay gente que insiste en subirse sin ellas o mal colocadas.

No les importan los riesgos ni que enfermeras se vuelvan virales en las redes sociales exhortando a la población a portar estos cubrebocas. Me tocó ver cómo un policía recorría un tren en el Metro verificando quiénes no tenían el tapabocas, para llamarles la atención. ¿En serio tenemos que llegar a ese punto? Esto es vergonzoso, cada quien debe procurar cumplir las reglas.