Tu teléfono sí te escucha

¿Te ha pasado que tienes una conversación sobre un producto o servicio y repentinamente, al andar por redes sociales o navegar en internet empiezan a salirte recomendaciones, ofertas y hasta direcciones? Aunque así lo parezca y haga sonreír a los fanáticos de la conspiración, no es espionaje; solo se trata del resultado de la flojera que nos produce leer los términos y condiciones al configurar nuestros teléfonos. Damos sí a todo dejando configurado por defecto los asistentes de voz, que permanecen de manera permanente a la espera de un “Hey Google” o un “Oye Siri”.