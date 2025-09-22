Desde la web

Tu teléfono sí te escucha

José Miguel Andrade
22 de septiembre de 2025

¿Te ha pasado que tienes una conversación sobre un producto o servicio y repentinamente, al andar por redes sociales o navegar en internet empiezan a salirte recomendaciones, ofertas y hasta direcciones? Aunque así lo parezca y haga sonreír a los fanáticos de la conspiración, no es espionaje; solo se trata del resultado de la flojera que nos produce leer los términos y condiciones al configurar nuestros teléfonos. Damos sí a todo dejando configurado por defecto los asistentes de voz, que permanecen de manera permanente a la espera de un “Hey Google” o un “Oye Siri”.

