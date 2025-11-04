TikTok: ¿entretenimiento a la carta o desinformación pura?

Siendo una de las redes sociales más nuevas, la plataforma de reels de origen chino se ha convertido en el compañero perfecto para los largos trayectos en el transporte público o para disociarse en reuniones aburridas.

Se puede hallar de todo, incluso información científica. Hace unos meses está en la plancha el tema del objeto interestelar 3i Atlas, llamado así por ser el tercer objeto visitante en nuestro vecindario cósmico en ser descubierto y monitoreado por los telescopios Atlas, repartidos por todo el mundo. Su velocidad, forma, trayectoria e incluso su color ha sido motivo de mucha discusión, que va desde un cometa atípico hasta una sonda o nave extraterrestre, lo cual es la raíz de su fama en tiktok.

Aunque ya los altos estamentos del gobierno de EE.UU. han confirmado tímidamente la existencia de vida extraterrestre, la vida de la mayoría está más ocupada pensando en las deudas o las largas horas de oficina. Será que en la era cuando la información está a solo un clic, ¿preferimos creer en cuentos chinos a afrontar nuestra realidad?