Teléfonos inteligentes e indestructibles

Es cierto que algunos móviles de alta gama cuentan con certificaciones IP, pero estas solo están centradas en su resistencia al agua y al polvo. Los llamados “todo terreno” van más allá de las protecciones convencionales. Estos tienen una certificación militar, que acredita su resistencia al someterlos a pruebas diseñadas por el ejército de EEUU, que incluyen fuertes vibraciones, golpes, temperaturas extremas e incluso disparos y explosiones. Entre ellos figuran el Motorola Defy 4/64GB, Cubot King Kong Mini 3, CAT S52 y el Blackview BV6600.