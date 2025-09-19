Desde la web

Teléfonos inteligentes e indestructibles

José Miguel Andrade
19 de septiembre de 2025

Es cierto que algunos móviles de alta gama cuentan con certificaciones IP, pero estas solo están centradas en su resistencia al agua y al polvo. Los llamados “todo terreno” van más allá de las protecciones convencionales. Estos tienen una certificación militar, que acredita su resistencia al someterlos a pruebas diseñadas por el ejército de EEUU, que incluyen fuertes vibraciones, golpes, temperaturas extremas e incluso disparos y explosiones. Entre ellos figuran el Motorola Defy 4/64GB, Cubot King Kong Mini 3, CAT S52 y el Blackview BV6600.

