Sobre autonomía en los autos eléctricos

La autonomía en autos eléctricos ofrece ventajas, tal como menor ansiedad por recargar y menos dependencia de infraestructuras de carga. Pero, también implica desventajas: baterías de mayor capacidad encarecen el vehículo, aumentan su peso y requieren más tiempo de conexión. Además, con el tiempo, la batería perderá eficiencia. Aunque es ideal para quienes recorren largas distancias, resulta innecesaria para trayectos urbanos diarios. La autonomía es clave, pero debe evaluarse según el uso personal, el costo y la infraestructura de carga pública o disponible en casa.