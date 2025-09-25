Desde la web

Sobre autonomía en los autos eléctricos

Sobre autonomía en los autos eléctricos
José Miguel Andrade
25 de septiembre de 2025

La autonomía en autos eléctricos ofrece ventajas, tal como menor ansiedad por recargar y menos dependencia de infraestructuras de carga. Pero, también implica desventajas: baterías de mayor capacidad encarecen el vehículo, aumentan su peso y requieren más tiempo de conexión. Además, con el tiempo, la batería perderá eficiencia. Aunque es ideal para quienes recorren largas distancias, resulta innecesaria para trayectos urbanos diarios. La autonomía es clave, pero debe evaluarse según el uso personal, el costo y la infraestructura de carga pública o disponible en casa.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR