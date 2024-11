Siguen los hackeos al WhatsApp

Todos los días uno encuentra mensajes en diferentes redes sociales donde la gente alerta que han sido víctimas del robo de identidad en WhatsApp y le piden a sus contactos no responder si les escriben, en su nombre, para solicitar dinero o incluirlos en supuestos grupos de negocios milagrosos.

Hay que tener mucho cuidado, primero en no permitir que le roben su cuenta. Si recibe alguna llamada rara, en donde le solicitan un código o le piden que ingrese a un link, no lo haga. En segundo lugar, si uno de sus contactos le pide dinero y no es un comportamiento habitual, dude y mejor hable con él por otra vía, así evita caer en estafas.