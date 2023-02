Se ha convertido en acoso

En los últimos meses, las entidades bancarias han estado promoviendo tarjetas de crédito, préstamos personales y demás servicios, por teléfono, correo, Whatsapp y si tienes una Clave aparece “la oferta” en el cajero cuando retiras dinero.

Por más que dices que no estás interesado, siguen con la insistencia de tratar de que aceptes algo que no necesitas ni quieres. Al final, tanto bombardeo se presta para malos entendidos, pues al contactarte por redes sociales no estás seguro si de verdad es de la institución o se trata de una estafa. Hay que tener mucho cuidado.