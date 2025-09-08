Desde la web

Perros guía insustituibles por IA

Evelyn González
08 de septiembre de 2025

Los perros guía han sido durante décadas aliados esenciales para personas con discapacidad visual, combinando entrenamiento, intuición y compañía emocional que ninguna máquina puede replicar.

Reemplazarlos por perros robóticos o sistemas de IA puede parecer innovador, pero carece de sensibilidad y adaptabilidad en situaciones reales. Quienes nacen ciegos o pierden la visión dependen de ese vínculo de confianza.

Ninguna tecnología debería sustituir la empatía y la seguridad que solo un perro guía real puede ofrecer.

