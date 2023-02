No todo es válido

Hay quienes piensan que todo lo que hacen en las redes sociales es válido y que pueden subir videos o imágenes de otras personas, violando su intimidad, y no les sucederá nada.

Debemos entender que al reproducir ese contenido ilegal también se está cometiendo un delito, aunque usted no sea el autor original. Hace unos días una presentadora denunció que las cámaras de seguridad de su residencia fueron hackeadas y en cuestión de minutos, había fotos y videos que se compartían por WhatsApp, Twitter y otras. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera, así que no haga lo que no le gustaría que le hicieran.