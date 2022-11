No se crea corredor de bolsa

En redes sociales y en diferentes juegos móviles aparece una publicidad en la que invitan a comprar acciones en el banco de los buenos vecinos, pero todo se trata de una gran estafa.

De la entidad bancaria afirmaron que agentes no autorizados han pagado anuncios con el objetivo de confundir y engañar a la gente, por eso es importante no confiar en los mensajes que ven en estas plataformas y mucho menos creerse un corredor al estilo del “Lobo de Wall Street”, porque puede perder su capital y no hay reembolso. Lo mejor siempre será dirigirse a la institución y hacer las consultas de sus planes y ofertas.