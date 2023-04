Los teléfonos tontos

Muchas personas han decidido migrar a los teléfonos no inteligentes, esto debido a que son más simples y no son un blanco atractivo para los ladrones y quienes buscan extraer datos personales. En esta semana estamos en el aniversario número 50 de la primera llamada realizada desde un teléfono, esto nos hace analizar qué tan positivo o negativo fue este avance. Es cierto que la tecnología nos ha dado miles de ventajas, pero también nos ha hecho más vulnerables y creado cituaciones que sin el internet no tendríamos por qué enfrentar.