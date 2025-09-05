<span class="mln_uppercase_mln">Los localizadores GPS mini se usan hoy principalmente para cuidar pertenencias y garantizar la seguridad de personas y mascotas. </span><span class="mln_uppercase_mln">Entre los más conocidos están el Tracki, pequeño y fácil de llevar; el Tile Mate, que se conecta por Bluetooth y tiene un altavoz para encontrar objetos; el Cube, resistente al agua y con batería duradera; el Apple AirTag, preciso para usuarios de iPhone; y el Jiobit, que permite recibir alertas si un niño o mascota sale de un área segura y tiene un botón de emergencia para pedir ayuda. Todos ofrecen distintas funciones útiles para monitorear y localizar.</span>