Hace unos días veía en Instagram un video de Residente en el que promueve el lanzamiento de su álbum “Las letras ya no importan”, un fuerte mensaje sobre las canciones de hoy, cómo se maneja la industria y las tendencias en redes.

En el mensaje, el reconocido rapero habla de lo que quiere y no quiere hacer, pero más que quedarnos en lo superficial, debemos ir al fondo y es que con el paso de los años, las letras de los temas musicales han cambiado, en el afán por sacar melodías, algunos cantan toda clase de vulgaridades, con la excusa de que eso le gusta a la gente y no es así. Son temas efímeros, que no trascienden.