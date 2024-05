Las contradicciones de los antivacunas

Llama la atención cómo hay personas que defienden en las redes sociales las teorías conspirativas de los antivacunas que, de forma irresponsable, instan a que la gente no se aplique las vacunas, cuando está demostrado científicamente que estas salvan vidas.

Esas mismas personas se contradicen, porque optan por no aplicarse las dosis preventivas, pero una vez están enfermos, ahí quieren mover cielo y tierra para superar un padecimiento, algo que pudieron evitar. Y si tienen un desenlace fatal, entonces culpan a los médicos y a las autoridades por no curarlos. Lo mejor siempre será la prevención y no seguir tendencias que perjudican.