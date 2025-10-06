La tecnología: ¿prohibir o educar?

Es cierto que los dispositivos móviles pueden convertirse en distractores dentro de la dinámica escolar.

Los docentes llevan años enfrentando la realidad de estudiantes que, en lugar de atender la clase, se sumergen en redes sociales, juegos o mensajes. Sin embargo, la solución no puede reducirse a la prohibición.

Hacerlo sería como cerrar la puerta a un recurso que forma parte integral de la vida de los jóvenes y del entorno social que les espera. Sobre todo el uso del celular que es una herramienta clave en la adquisición de nuevos conocimientos.