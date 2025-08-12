Desde la web

La revolución de los wearables

La revolución de los wearables
Evelyn González
12 de agosto de 2025

Los wearables, dispositivos que se llevan como ropa o accesorios y registran datos en tiempo real, están revolucionando cómo la tecnología se integra a nuestra vida diaria. Desde cascos que conectan la mente con el coche, camisetas que detectan arritmias sin cables, hasta localizadores que protegen a la tercera edad, estas innovaciones combinan utilidad y cuidado humano. Con un mercado en constante crecimiento, el reto será lograr que se integren de forma tan natural que dejemos de notarlos, pero no de necesitarlos.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR