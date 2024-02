La especulación en redes

Cada vez que ocurre un suceso, ya sea a nivel nacional o internacional en el que hay poca información oficial, aparecen los que no tienen idea de la situación y comienzan a especular en las redes sociales.

Y encima, están quienes comparten estas publicaciones sin fundamento para generar morbo.

No podemos caer en ese juego ni estar inventando datos para obtener más “me gusta” en estas plataformas. Hay que ser serios y si no se tiene la certeza de algo, lo mejor es no comentar ni publicar contenidos errados.

Al final, podría terminar en un lío legal, si lo demandan por calumnia.